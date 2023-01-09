Yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı: 2023'te otoyol ve köprü'de zam yok I EYT ne zaman çıkacak?

2023'ün ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının devamında bir müjde de vererek "Otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek" ifade etti. Ayrıca muhalefete çağrıda da bulunan Başkan Erdoğan, Cuma günü Rami Kışlası açılışına tüm muhalefeti davet ettiğini de duyurdu.