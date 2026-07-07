Eski eşi silahla ateş etti: Hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 20:46

Seyir Halindeyken Kurşun Yağdırdı

Batman'ın Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Yağmur K. eşi Ali Rıza S. ile birlikte otomobille seyir halindeyken eski eşi Aydın K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Otomobile kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

32 Haftalık Bebek Kurtarılamadı

Saldırıda ağır yaralanan Yağmur K. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının 32 haftalık hamile olduğu belirlendi. Doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. Yaralı annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Daha Önce 8 Kez Şikayet Etmiş

Olayın ardından çok yönlü inceleme başlatan emniyet güçleri bir detaya ulaştı. Yaralanan Yağmur K.'nin eski eşi Aydın K. hakkında 2021-2024 yılları arasında 8 ayrı suç duyurusunda bulunduğu ve son başvurusunu ise olaydan kısa süre önce 24 Haziran 2024 tarihinde yaptığı tespit edildi.

Aracı Bulundu Kendisi Aranıyor

Saldırganı yakalamak için harekete geçen ekipler şüpheli Aydın K.'ya ait aracın Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde olduğunu belirledi. İzini kaybettirmeye çalışan silahlı saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon ve soruşturma devam ediyor.