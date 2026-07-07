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İspanya Başbakanı Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'da

İspanya Başbakanı Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diplomatik temaslarda bulunmak üzere NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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