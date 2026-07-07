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İspanya Başbakanı Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'da
İspanya Başbakanı Sanchez NATO Zirvesi için Ankara'da
Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 18:05
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diplomatik temaslarda bulunmak üzere NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi.
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