Yer: Saraçhane! Zorla polise taş attırmaya çalıştı: Atmıyorsan AK Partilisin

CHP'nin günlerdir sürdürdüğü Saraçhane provokasyonu yeni bir skandala sahne oldu. Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk soruşturmasını perdelemek için sokağa çıkan CHP'liler, kamu düzenini bozarak tarihi yapılara zarar verdi. Eylemlerde Başkan Erdoğan ve ailesine küfürler edilirken, bir provokatör polise taş atmayı reddeden bir vatandaşı "AK Partili" diyerek hedef gösterdi. Olay, vatandaşın kayda almasıyla ifşa olurken, provokatör bu kez "Şerefsiz AK Partili" diyerek hakaretlerini sürdürdü.