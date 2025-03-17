Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK’nın feshi pazarlık yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İkinci Dünya Savaşı düzeninin bittiği, dünyanın yeni bir düzen arayışında olduğunu belirten Çelik, "Türkiye bütün gelişmelerin merkezinde kilit ülke olma rolünü koruyor" dedi. AB'ye "çifte standartla yüzleş" çağrısı yapan Ömer Çelik, "AB ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile küresel güç olabilir" ifadelerini kullandı. Siyasi mezhepçilik yapan CHP'ye sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü, DEM'le yapılan görüşmeye ilişkin "Önceliğimiz PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi... Al-ver süreci yok. Pazarlık yok" değerlendirmesini yaptı.