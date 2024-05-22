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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 11:44

Yasa dışı bahis operasyonu! "Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, suç gelirini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliğine yönelik 34 ilde düzenlenen 'Sibergöz-40' operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'çevrim içi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik 'Sibergöz-40' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Sinop ve Erzurum merkezli Aydın, Manisa, Balıkesir, Siirt, Van, Ordu, Isparta, İzmir, Balıkesir, Hakkari, Ankara, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Antalya, Mersin, Hatay, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Kütahya, Muğla, Bursa ve Denizli'de yürütülen operasyonlarda toplam 181 şüpheli yakalandı. Düzenlenen operasyonların bazıları şu şekilde:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda, bankalara ait oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden müşteki şirketin hesap bilgilerini ele geçirip, banka hesaplarında bulunan paraları, başka hesaplara havale eden ve bu yolla yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağlayan 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli İzmir, Muğla, Antalya, Bursa ve Mersin'de düzenlenen ikinci operasyonda 69 şüpheli yakalandı. 'Roma Bilişim' olarak adlandırılan grubun mobil uygulamalar üzerinden haberleştikleri, kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para transferini organize ettikleri, paranın takibinin zorlaştırılması amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi. Örgüt lideri konumundaki kişinin suçtan elde edilen gelirin aklanması için oto galeri açtığı ve oto galeri üzerinden şüphelilerin akrabaları ve güvendikleri kişilere taşınır/taşınmaz mal alım satımı yaparak para akladıkları ve hesaplarında yaklaşık 300 milyon dolar para hareketi bulunduğu saptandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları ve bu siteler üzerinden banka hesaplarının yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi raporları doğrultusunda yürütülen 2 ayrı soruşturma sonucu çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

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