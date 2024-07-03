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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024, 01:32 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024, 01:35

Vincenzo Montella’dan Başkan Erdoğan sözleri: Yakınlığını her zaman hissettik

EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kaznarak çeyrek finale yükseldi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız. Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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