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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 16:17

VİDEO: Feyza Altun Gözaltına Alındı!

Av. Feyza Altun evindeki aramanın ardından gözaltına alındı. Peki; Avukat Feyza Altun kimdir, ne dedi, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte gözaltına alındığı görüntüler ve detaylar.

Feyza Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.



"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ! SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun'a gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun'a gözaltı kararı verildi.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Öte yandan CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar #FeyzaAltunTutuklansın etiketini sosyal medyada gündeme soktu.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

SIRADAKİ VİDEO
Feyza Altun'un gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anların videosu paylaşıldı
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