Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler kim? 5 şüpheliye daha gözaltı!

Uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan ünlü isimler gündem olurken, dosya genişletildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.

GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen)
GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok)
Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada!
GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)
