Ümraniye’de kanlı gece: Rapçi Canbay’a pusuda genç futbolcu hayatını kaybetti! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı
Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için araya girdiği iddia edilen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun "iyilik yaparken" öldüğünü belirterek şüphelilerin deniz yoluyla kaçabileceği uyarısında bulundu. Olayla ilgili çarpıcı görüntüler ortaya çıkarken, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.