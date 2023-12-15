PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023, 00:15 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023, 00:55

Ümit Özdağ'dan "STARBUCKS" güzellemesi!

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor. Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsrail'e en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor. Ümit Özdağ gittiği Samsun'da katil İsrail'e desteğini adeta gözler önüne serdi. İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a saldırı düzenleyen ve kahve zincirinde oturan insanları rahatsız edenleri örnek veren Ümit Özdağ, gençlere kahve ısmarladığını söyledi. Ümit Özdağ, İsrail'in mallarını boykot eden vatandaşlara da hakaret ederek, "Buradakiler İsrail’i desteklemiyor. Asıl İsrail’i destekleyenler kahve döken salaklardır." skandal ifadeler kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Mustafa Adıgüzel'den canlı yayında skandal sözler! "Sayın Abdullah Öcalan"
14.12.2023Perşembe
Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki! İsrail Cenin Kampında cami bastı
14.12.2023Perşembe
İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP-C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama
15.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü!
14.12.2023Perşembe
CHP'nin adayları netleşmeye başladı! İşte İstanbul ve Ankara adayları...
14.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
▶️ FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI CANLI İZLE 📺 ⚽️ Fener maçı EXXEN linki 📢 FB STR maçı NAKLEN ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 🏆 00:33
▶️ FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI CANLI İZLE 📺
15.12.2023Cuma
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga: 2 yolcu yaralı 01:53
Elazığ’da otogar içerisinde silahlı kavga
15.12.2023Cuma
Yer: Muş! Yaşlı kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı: İşte o anlar 01:05
Muş’ta başıboş köpek dehşeti!
15.12.2023Cuma
📺 SAKLA BENİ 7. BÖLÜM İZLE: ▶️ Star Tv Canlı Yayını ile SAKLA BENİ YENİ BÖLÜMÜ Full İzle, Tek Parça ve Kesintisiz Son Bölüm 🎥 00:55
📺 SAKLA BENİ 7. BÖLÜM ▶️ Full İzle! 🎬
15.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA