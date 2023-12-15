Ümit Özdağ'dan "STARBUCKS" güzellemesi!

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor. Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsrail'e en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor. Ümit Özdağ gittiği Samsun'da katil İsrail'e desteğini adeta gözler önüne serdi. İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a saldırı düzenleyen ve kahve zincirinde oturan insanları rahatsız edenleri örnek veren Ümit Özdağ, gençlere kahve ısmarladığını söyledi. Ümit Özdağ, İsrail'in mallarını boykot eden vatandaşlara da hakaret ederek, "Buradakiler İsrail’i desteklemiyor. Asıl İsrail’i destekleyenler kahve döken salaklardır." skandal ifadeler kullandı.