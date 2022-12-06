Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı süren Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Çukurova Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 avrodur. " ifadelerini kullandı.