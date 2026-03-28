Ulaştırma Bakanı'ndan dijital veri paylaşımı: Haftalık 41 saat çevrimiçiyiz
Türkiye’nin dijital karnesine göre haftalık internet kullanım süresi 41 saat 37 dakikaya ulaşarak dünya ortalamasını geride bırakırken, Türk kullanıcıların dijital dünyadaki hakimiyeti tescillenmiş oldu. En çok vakit geçirilen platformların başında ise günlük ortalama 1 saat 53 dakika ile Instagram yer aldı. Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı bu çarpıcı rakamlar, Türkiye’nin dijital dönüşüm hızını ve sosyal medya platformlarına olan yoğun ilgisini bir kez daha kanıtladı.