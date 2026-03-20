Tuzla TEM Otoyolu'nda korkutan kaza: 2'si çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Yağışlı Havada Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Tuzla Orhanlı TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saat 07.50 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, 34 EHR 458 plakalı otomobilin sürücüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak savruldu.

Takla Atan Araca Başka Bir Otomobil Çarptı

Kaza yapan aracı fark edemeyen 34 SP 1911 plakalı otomobil, takla atan araca çarparak yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Zincirleme kazanın şiddetiyle araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular yaralandı.

2'si Çocuk 7 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk toplam 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.