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TUSAŞ'taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: '' Erdoğan Rusya'dayken bu saldırının olması tesadüf değil ''
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TUSAŞ'taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: '' Erdoğan Rusya'dayken bu saldırının olması tesadüf değil ''

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024, 11:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024, 11:04

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 23 Ekim 2024 tarihinde terör saldırısı düzenlendi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu. İngiliz siyasetçi George Galloway'ın açıklamaları ise alçak saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. CIA'in Ankara'daki saldırı için PKK'yı kullandığını belirten Galloway, saldırının Erdoğan'ın BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını ifade ederek, "Dakikalar öncesinde Erdoğan Rusya’nın Kazan kentine gitmişti. Gündemde Türkiye’nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasında bir ülkenin BRICS’e üye olma ihtimali bunları delirtti" ifadelerini kullandı.

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