Turkuvaz Medya ordusu depremin merkez üssünde! "Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde..."

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. 85 milyon tek yürek olarak yaraları sararken deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Turkuvaz Medya depremzedelerin sesini duyurmak ve sahadaki son durumu aktarmak için ilk günden itibaren bölgede bulunuyor. Bölgede görev yapan Takvim.com.tr, A Haber, ATV ve Sabah muhabirleri duygularını aktardı. Takvim.com.tr Editörü Fatma Gül bölgedeki mücadeleye dikkat çekerken, "Biz de saatlerce nöbet tutuyoruz umut olan yerlerde. Bütün enkaz arama kurtarma çalışmalarına katılmaya çalışıyoruz. Bazen biz de taş kaldırıyoruz." dedi. Takvim.com.tr Editörü Yasin Aktaş ise, "Deprem bölgesine geldiğimiz ilk andan itibaren şehirde oluşan yıkım tüm ekibimizi derinden etkiledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...