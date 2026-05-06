Okul bahçesinde vahşet: Genç kızı saçından sürükleyip dakikalarca dövdüler

Bir ortaokul bahçesinde akranları tarafından dakikalarca darbedilen genç kızın yaşadığı şiddet anbean kaydedilirken, görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Olay, 30 Nisan akşam saatlerinde Samsun'da bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan bir grup genç kız, 17 yaşındaki D.A.'yı okul bahçesinde sıkıştırdı. Çevredeki bazı öğrencilerin engellemek yerine yönlendirdiği olayda D.A.; saçlarından sürüklenerek, tekme ve yumruklarla dakikalarca darbedildi. Genç kızın başının defalarca yere vurulduğu o anlar, bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler teslim edildi, soruşturma başladı

Yaşadığı dehşetin ardından 5 Mayıs günü polis merkezine giden D.A., darp anlarına ait görüntüleri emniyete teslim ederek şikayetçi oldu. Görüntülerin Çarşamba cumhuriyet başsavcılığı tarafından incelenmesinin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen 19 yaşındaki N.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Grupta yer alan diğer şüpheliler S.G., B.G., H.K. ve S.T.'nin ise mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

Aileye devlet desteği

Yaşanan üzücü olayın ardından devletin ilgili kurumları da harekete geçti. Samsun aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ekiplerinin, şiddete maruz kalan D.A. ve ailesine yönelik sosyo-ekonomik ve psikososyal destek sağlamaya başladığı bildirildi. Ayrıca mağdur kız çocuğu hakkında eğitim tedbiri kararı alınarak sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

