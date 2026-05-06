Bursa'da sahte doktor operasyonu kamerada!

9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte diplomalarla yasa dışı sağlık hizmeti veren şahıslara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden reklam yaparak müşteri toplayan şebekeye yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, kendisini doktor olarak tanıtan 7 kişi ile Türkiye'de çalışma izni olmayan 10 yabancı uyruklu sağlık çalışanı yakalandı.

EVLERDE TAM TEŞEKKÜLLÜ TIBBİ CİHAZLAR

Baskın yapılan adreslerde karşılaşılan manzara ekipleri bile şaşırttı. Kaçak poliklinik haline getirilen evlerde yapılan aramalarda; ultrason cihazları, diş üniteleri, muayene sedyeleri ve çok sayıda cerrahi ekipman ele geçirildi. Şüphelilerin aralarında kadın doğum, diş, çocuk ve iç hastalıkları branşlarında uzman olduklarını iddia ederek kaçak muayenehane işlettikleri belirlendi.

57 MAĞDUR VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Operasyon sırasında tedavi amacıyla kaçak merkezlerde bulunan ve aralarında kadın ile çocukların da yer aldığı 57 yabancı uyruklu şahsın ifadesine başvuruldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve "kamu sağlığını tehlikeye atmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.