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Türkmen gazı için 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Türkmen gazı için 3'lü zirve: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile bir araya geldi
14.12.2022 10:46

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor. Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Başkan Erdoğan Türkmenistan'a hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." demişti.

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