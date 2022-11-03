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Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili SSB Başkanı İsmail Demir'den çarpıcı açıklamalar

Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili SSB Başkanı İsmail Demir'den çarpıcı açıklamalar
03.11.2022 20:40 - Son Güncelleme: 03.11.2022 20:40

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Türkiye savunma sanayide her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen balistik Tayfun füzesi testlerden başarı ile geçmişti. Gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan, yeni füzelerin sinyalini A Haber canlı yayında vermişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gezgin, Tayfun ve Cenk füze sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Gerek jet motorlu seyir füzeleri olsun gerek katı, sıvı ve hibrit yakıtlılar olsun belirli yerlere uygulanacak. Bu uygulamaların hepsi kendi başına, kendi adıyla bir ürün anlamına gelecek. Onların çeşitli adlarla duyurusunu yapıyor olacağız." dedi.

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