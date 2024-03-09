PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mart 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024, 17:52

Türkiye'nin ilk askeri turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı!

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin ilk askerî turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

"TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor, yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askerî bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de Türkiye'ye kazandırılmış oldu.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

SIRADAKİ VİDEO
7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı!
09.03.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa AK Parti mitinginde önemli açıklamalar
09.03.2024Cumartesi
Grup İmera, İBB Başkan adayı Kurum için şarkı besteledi: Biraz da Karadeniz havası
09.03.2024Cumartesi
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'e bombardıman
09.03.2024Cumartesi
Türkiye'nin sondaj gemileri nerede? Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Han hangi bölgelerde görevde? İşte detaylar....
09.03.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu şu an nerede? İşte tüm detaylar... 06:43
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu şu an nerede?
09.03.2024Cumartesi
Yeni görüntüler ortaya çıktı | Katil Timur Cihantimur’un arkadaşları ifade verdi! Kayıp telefon canavar Eylem Tok’un arabasından çıktı... 01:21
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
09.03.2024Cumartesi
Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu ’B+’ya yükseltti! 01:54
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
09.03.2024Cumartesi
CHP’nin ortağı DEM Partili Meral Danış Beştaş terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı! 00:27
DEM'li Beştaş terör örgütü PYD'yi aklamaya çalıştı!
09.03.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA