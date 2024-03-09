Türk havacılığında bir dönüm noktası! Kızılelma ve ANKA-3 artık TF6000'dan güç alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

"TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor, yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askerî bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de Türkiye'ye kazandırılmış oldu.

TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

TEI-TF6000 TEKNİK ÖZELLİK

Kuru itki (SLS, ISA): 6.000 lbf

Boyutlar (GenişlikxYükseklikxUzunluk): 860x1100x2250mm

By-pass Ratio (SLS, ISA): 1,08

Özgül Yakıt Tüketimi (lbf/lbs.h): 0,70

Konfigürasyon

Fan: 2 stage axial

Kompresör: 6 stage axial

Türbin: 1 stage HPT – 1 stage LPT

Yanma Odası: Through Flow