Son Dakika
İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı! Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Senegal arasında imzalar atıldı. Başkan Erdoğan ve Sonko ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Afrika hakları ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. Gazze'deki soykırım son bulana dek mücadeleye devam edeceklerini belirte Başkan Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Senegal'in her zaman yanında olduğunu ifade eden Sonko ise, "Bize ilham veriyorsunuz, bize ilham vermeye devam edeceksiniz." şeklinde konuştu.

Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!
Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı
Teknesi parçalanmış bulundu! Yalova'dan Yunanistan'a açılan Halit Yukay kayboldu
