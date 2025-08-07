Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Senegal arasında imzalar atıldı. Başkan Erdoğan ve Sonko ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Afrika hakları ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. Gazze'deki soykırım son bulana dek mücadeleye devam edeceklerini belirte Başkan Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Senegal'in her zaman yanında olduğunu ifade eden Sonko ise, "Bize ilham veriyorsunuz, bize ilham vermeye devam edeceksiniz." şeklinde konuştu.