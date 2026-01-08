Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik ücretini ve başvuru takvimini açıkladı. Memur maaş katsayısına göre güncellenen yeni tutar 333.089,04 TL olarak belirlendi. MSB'den yapılan açıklamada, müracaat işlemlerinin 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlatıldığı duyurulurken, ödemelerin peşin yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yükümlüler, başvurularını e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler