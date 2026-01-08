MSB 2026 bedelli askerlik ücretini 333 bin 89 TL 4 kuruş olarak belirledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce gencin merakla beklediği 2026 yılı bedelli askerlik tutarını resmen duyurdu. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncellenen yeni rakama göre, 2026 yılında bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin ödeyeceği tutar 333.089,04 TL olarak belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik ücretini ve başvuru takvimini açıkladı. Memur maaş katsayısına göre güncellenen yeni tutar 333.089,04 TL olarak belirlendi. MSB'den yapılan açıklamada, müracaat işlemlerinin 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlatıldığı duyurulurken, ödemelerin peşin yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yükümlüler, başvurularını e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
-
Başvuru Tarihi: 7 Ocak 2026'dan itibaren müracaatlar başlamıştır.
-
Ödeme Şartı: Belirlenen 333.089,04 TL tutarı, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde peşin olarak yatırılmalıdır (Taksit imkanı bulunmamaktadır).
-
Anlaşmalı Bankalar: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bu bankaların katılım bankaları üzerinden ödeme yapılabilmektedir.
-
Ek Bedel: Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar için aylık 4.857,55 TL ek bedel uygulanacaktır.