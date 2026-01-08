Halep'te sokak çatışması şiddetleniyor!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG Halep'te sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırılarda 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralandı. Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başladı. SDG işgali altındaki Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.