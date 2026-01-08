PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da şiddetli fırtına çatıları böyle uçurdu

Bursa'da şiddeli fırtına sebebiyle Uludağ Üniversitesi'ndeki yurdun çatısı uçtu. Uçan çatı öğrencilerin odasının içine kadar girdi. Ayrıca üniversite öğrencilerine dışarı çıkmama uyarısı yapıldı. Şehrin bir çok noktasında fabrika, ev ve işyerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Bursa son yılların en şiddetli fırtınası ile karşı karşıya kaldı. 75 kilometre hıza ulaşan ve gün içerisinde 120 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına sebebiyle merkez Nilüfer ilçesi Görükle ve Ataevler Mahallesi ile sanayi bölgesinde bazı binaların ve fabrikaların çatıları uçtu.
Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde yer alan yurdun çatısı ise büyük bir gürültü ile uçtu. Uçan çatı bazı odalarda hasara yol açtı. Öğrencilerin dışarı çıkmamaları istendi.

Şiddetli yağış sebebiyle de trafikte aksamalar yaşandı, bazı noktalarda su baskınları oluştu.

Okul veli gruplarından da çocukların lodos sebebiyle dışarı çıkmasına izin verilmeyeceği, velisi bulunmayan öğrencilerin de okulda kalacakları kaydedildi.

