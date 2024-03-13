Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüler konuşuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığından ve Ekrem İmamoğlu'ndan yapılan açıklama yeni soruları beraberinde getirirken savcılığın paranın kaynağını aydınlatmak için başlattığı soruştuma sürüyor. "Kimin parasının kimin cebine girdiğinin" yanıtı merakla beklenirken CHP yandaşı medyanın sessizliği de dikkatlerden kaçmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada "kayıt dışı para" itirafında bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülere ilişkin detaylar...