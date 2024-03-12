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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 21:36 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 21:36

Dün MSB’de kritik zirve, bugün K. Irak’ta güvenlik toplantısı: Terör örgütü PKK'ya büyük harekat hazırlığı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Irak ziyaretinin açıklanmasının ardından masada Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız." mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak. Konuyla ilgili 11 Mart'ta yapılan zirvede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Toplantının Başkan Erdoğan'ın teröre vurulacak son darbe talimatının ardından yapılması "büyük harekat hazırlığı yapılıyor" değerlendirmelerine neden olmuştu.

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