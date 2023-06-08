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Türkiye Çevre Haftası'nda 9 ile 9 yeni Millet Bahçesi! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı

Türkiye Çevre Haftası'nda 9 ile 9 yeni Millet Bahçesi! Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı
08.06.2023 14:56

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 yeni Millet Bahçesi'nin açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada kentsel dönüşüme ilişkin mesaj verdi. Erdoğan kararlı ve daha dirayetli olduklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm meselesini çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın." dedi.

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