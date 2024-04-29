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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 15:03 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 15:03

Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi iş birliği! Bakan Uraloğlu duyurdu: THY ekonomiye 56 milyar dolar kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın (THY) Airbus ile yaptığı anlaşma ile 105 adet A350 tipi ve 250 adet A321NEO tipi uçak alımı yaptığını, Rolls Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi. Uraloğlu, THY’nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak, “2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi iş birliği! Bakan Uraloğlu duyurdu: THY ekonomiye 56 milyar dolar kazandırdı
Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi iş birliği! Bakan Uraloğlu duyurdu: THY ekonomiye 56 milyar dolar kazandırdı

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