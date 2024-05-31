Tunceli’de 06 Mayıs 2024 günü B.A. isimli bir vatandaşın Polis Merkez Amirliğine giderek sosyal medya platformunda açılan ‘Tunceli Escort Duru’ isimli sayfa üzerinden bir şahısla irtibat kurarak buluşma vaadi ile toplamda 225 bin TL dolandırdığını beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın escort temin etme vaadiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs 2024 tarihinde Denizli ve Kocaeli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen 17 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Mayıs 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi.