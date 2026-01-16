PODCAST CANLI YAYIN
Trafik magandalarına ağır darbe! Trafikte saldırı ve makasa ağır yaptırım

Trafikte kural tanımayan sürücülere ağır yaptırımlar geliyor. Kural ihlali yapanlara yüksek para cezaları ve ehliyet iptali uygulanacak; saldırı, ısrarlı takip ve makas atma gibi tehlikeli davranışlara verilen cezalar önemli ölçüde artırıldı.

