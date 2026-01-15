PODCAST CANLI YAYIN
GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)

GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Salih Sarıkaya'nın 54. dakikada attığı gol ile Çaykur Rizespor karşısında farkı 2-0'ye çıkardı.

Bunlar da Var

GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor
GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle