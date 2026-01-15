SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya)Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 14:23 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, Salih Sarıkaya'nın 54. dakikada attığı gol ile Çaykur Rizespor karşısında farkı 2-0'ye çıkardı.Bunlar da Var 00:28GOL İZLE | İstanbulspor 1-6 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-5 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:59GOL İZLE | İstanbulspor 1-4 Trabzonspor 14.01.2026Çarşamba 00:52GOL İZLE | İstanbulspor 1-2 Trabzonspor 14.01.2026ÇarşambaCANLI YAYIN