PODCAST CANLI YAYIN
Tokat’ta kaza faciası: 3 ölü!
Haberler Güncel Videoları

Tokat'ta kaza faciası: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 01:19

Son dakika Tokat'ta kaza faciası... Tokat Amasya Karayolu'nda yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tokat-Amasya Karayolu Şenyurt kasabası yakınlarında, 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak tarlaya savruldu. Sürücü Ali Esetekin (23) ile otomobilde bulunan Eren Atlı (28) ve Hüseyin Can Esetekin (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul ve 5 ilde PKK'ya operasyon: 12 gözaltı!
13.12.2024Cuma
Nevşin Mengü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i yayına bağladı!
13.12.2024Cuma
AK Parti 8. Olağan İl Kongresi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
13.12.2024Cuma
Bakan Memişoğlu Bursa Adliyesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
13.12.2024Cuma
Tişrin Barajı terörden kurtarıldı | VİDEO İZLE
13.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler 00:41
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı!
13.12.2024Cuma
Konya Ankara yolunda feci kaza: 3 ölü! 02:26
Konya-Ankara yolunda korkunç kaza: 3 ölü!
12.12.2024Perşembe
Görüntüler Rakka’dan! PKK/YPG’li teröristler sivillere ateş açtı! 00:20
Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!
12.12.2024Perşembe
İYİ Parti Milletvekili Karaman’a yasak av cezası 01:35
İYİ Parti Milletvekili Karaman'a yasak av cezası
13.12.2024Cuma
CANLI YAYIN