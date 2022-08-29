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TİP'li Ahmet Şık haddini aştı: AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Eski Türkiye’nin köpekleri havladı"

TİP'li Ahmet Şık haddini aştı: AK Parti ve MHP'ye skandal tehdit! Sosyal medyadan tepki yağdı: "Eski Türkiye’nin köpekleri havladı"
29.08.2022 23:30 - Son Güncelleme: 29.08.2022 23:31

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Daha önce 'Bu devlet katildir, yıkılmalı' şeklindeki açıklamalarıyla tepki çeken TİP Milletvekili Ahmet Şık, skandal ifadelerle AK Parti ve MHP'yi tehdit etti. İktidar olma hayalleri kuran ve seçilmeleri durumunda muhalefeti AK Parti ve MHP'ye bırakmayacaklarını, AK Parti'nin bir suç örgütü olarak yargılanacağı söyleyen Şık'a sosyal medyadan tepki yağdı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevlerini kendi nezdinde terör örgütü saymayan adama bak sen! Bu sözleri duymak şaşırtmaz bizi. Milletin 20 yıldır teveccühüne kusuyorlar kinlerini. Eski Türkiye’nin köpekleri havladı diye son 20 yıldaki irade farklı tecelli etmeyecek." dedi.

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