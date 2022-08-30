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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oy oranını canlı yayında açıkladı!

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oy oranını canlı yayında açıkladı!
30.08.2022 00:19 - Son Güncelleme: 30.08.2022 00:24

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A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen oldu. Ellerindeki seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşan Şen, AK Parti'nin oylarının %36-37 bandında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığını söyleyen Mustafa Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 – 2.5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor küçük küçük yüzde 1-2" dedi.

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