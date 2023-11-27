TikTok’ta para kazanmak için canlı yayın açarak göğüs dekoltesi veren “Laz Kızı” olarak bilinen G.D. gözaltına alındı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin basın açıklamamız" başlığıyla bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.