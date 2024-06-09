TIKLA ÖĞREN - YKS soruları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT ve AYT soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulama ekranı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite sınavına en fazla katılım TYT oturumuna olurken lise mezunları ve 12. sınıf öğrencileri YKS cevap anahtarını beklemeye başladı. YKS cevap anahtarı ekranında adaylar Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi soruların cevap anahtarını görüntüleyebilecek. YKS soruları ve cevapları ekranının en alt bölümünde doğru şıklar yer alacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, geniş katılımlarla düzenlenen merkezi sınavın oturumları tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde cevap anahtarlarını adaylarla paylaşıyor. Peki YKS soruları ve cevapları 2024 açıklandı mı? YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte, AYT, TYT ve YDT cevap anahtarı görüntüleme sayfası...

AYT VE YDT OTURUMU TAMAMLANDI



8 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT oturumunun ardından üniversite sınavında maraton Pazar günü AYT oturumuyla başladı. Sınavlar sabah saat 10.15'te Türkiye genelindeki sınav merkezinde başladı. 180 dakika süren sınav saat 13.15 itibarıyla tamamlandı.

Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlarken 2 saat sürdü. Son oturumunda tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılı üniversite sınavları tamamladı.



YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2024 BEKLENİYOR



Alan Yeterlilik Testi oturumunun tamamlanmasıyla gözler YKS soruları ve cevap anahtarına çevrildi.



YKS soruları ve cevap anahtarı osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.



Adaylar herhangi bir şifre veya T.C. kimlik numarası olmadan sorulara erişim sağlayabilecek.



YKS soruları ve cevap anahtarı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. YKS cevap anahtarının en geç saat 20.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.



YKS CEVAP ANAHTARI OSYM.GOV.TR'DE OLACAK



YKS oturumları tamamlandıktan sonra ÖSYM sınava ilişkin cevap anahtarını internet üzerinden erişime açacak.



Adaylar YKS soruları ve cevaplarına osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.



YKS cevap anahtarı ekranında adaylar AYT, TYT ve YDT sorularını ayrı ayrı görüntüleyebilecek.



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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınav sonuçları tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre değerlendirme işlemleri 38 gün sürecek. AYT, TYT ve YDT oturumları 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. YKS sınav sonuçları ekranında şu bilgiler yer alacak;



-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

-TYT puanı ve başarı sırası

-Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları



HANGİ ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAK?



Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Adayların uyması gereken kurallar şu şekilde;



Sınava atandığı salon/sırada girmesi, sınav başlamadan giriş belgesini teslim etmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını sınav süresi içerisinde vermesi, sınav gözetmeninin uyarılarına uyması gerekiyor. Bu kuralları ihlal eden adayların sınavları iptal edilecek.