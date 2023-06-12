Thodex davasında hakim karşısına çıkan Faruk Fatih Özer: “Kimseyi dolandırmadım”

Hakim karşısına çıkan kripto para borsası ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ifadesinde, “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım” dedi. Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da başlayan duruşmaya Faruk Fatih Özer ve 5 tutuklu sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Bazı müşteki ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.