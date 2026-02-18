Terörsüz Türkiye raporunda sona gelindi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıTerörsüz Türkiye raporunda sona gelindiTerörsüz Türkiye raporunda sona gelindiGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 12:01 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Terörsüz Türkiye" raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş’un toplumsal barışın zemini olarak nitelediği 60 sayfalık metinde; sahada teyitli silah bırakma, adli takip ve denetim şartı öne çıkıyor.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN