Megakent istanbul'da kar yağışı başladı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıMegakent istanbul'da kar yağışı başladıMegakent istanbul'da kar yağışı başladıGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 11:07 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Megakent İstanbul’da 18 Şubat sabahı itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN