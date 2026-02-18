10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videoları10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklama10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 tutuklamaGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 11:07 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İçişleri Bakanlığı, 10 ilde polis tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını duyurdu.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN