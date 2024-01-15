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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 14:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 14:37

Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor | Bakan açıkladı: 78 hedef vuruldu 77 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen acı haberin adından Türk askeri hava ve karadan terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Suriye sınırındaki Kamışlı'daki terör hedefleri canlı yayında vuruldu bölgeden dumanlar yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 78 hedefin vurulduğunu 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiğini bildirdi.

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