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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 17:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 17:17

PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına 'Öcalan'lı yol haritası

CHP - DEM hattındaki kirli ittifak bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. DEM'li Tayip Temel, "Asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti. Bir yandan da PKK'nın Avrupa ayağı CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmekten geri durmadı. Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Özgür Özel'den 'kayyum' vaadi alan DEM'li delegeler ise skandalda vites yükseltip "Abdullah Öcalan'ın paradigması hayat buluyor" dedi.

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