TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonete çarptı! Kaza anı kamerada

Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Kemerburgaz yol ayrımında bir kaza meydana geldi. Kemerburgaz-Alibeyköy yol ayrımında duraklayan komyonete, hafriyat kamyonu çarptı.

Kaza maddi hasara neden olurken, her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza güvenlik kameralarına da böyle yansıdı.