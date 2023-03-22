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TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonete çarptı! Kaza anı kamerada

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonete çarptı! Kaza anı kamerada
22.03.2023 15:51

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Kemerburgaz - Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.

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