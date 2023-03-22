TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonete çarptı! Kaza anı kamerada

Kemerburgaz - Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
Kemerburgaz - Alibeyköy yol ayrımında hafriyat kamyonu, kamyonete arkadan çarptı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
Bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu, Kemerburgaz yol ayrımında bir kaza meydana geldi. Kemerburgaz-Alibeyköy yol ayrımında duraklayan komyonete, hafriyat kamyonu çarptı.
Kaza maddi hasara neden olurken, her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.
TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza güvenlik kameralarına da böyle yansıdı.