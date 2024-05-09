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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 12:16

Telif yasası çıkacak mı? Seçim sonrası Dijital Mecralar Komisyonu'nda ilk toplantı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu yerel seçimler sonrası ilk toplantısını 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle gerçekleştirdi. Takvim.com.tr komisyon toplantısını Meclis'ten takip etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Fikri Sanat Eserleri Kanunu’nun yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak olduğunu belirtti. Yayman, telif haklarının korunması için mutlak surette yasanın güncellenmesi gerektiğini belirtti. "Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor" diyen Yayman X platformuna da "Ya Türkiye'ye gelirsiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız" uyarısında bulundu.

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