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Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı

Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı
22.01.2022 07:24

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CHP yandaşı besleme gazeteci Sedef Kabaş, haddini aşarak Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' ifadelerini kullanan Kabaş'ın sözlerinin yanına kalmaması için savcıları göreve davet ediyoruz! Skandala ilişkin RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. " dedi. Öte yandan olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Sedef Kabaş Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

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