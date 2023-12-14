Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. İşte detaylar...

SAADET PARTİSİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HASAN BİTMEZ VEFAT ETTİ

TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaşmıştı. Yere yığılan Bitmez kafasını çarpmıştı. Meclis doktorları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.

2 ana damarının tıkalı olduğu ve anjiyodan sonuç alınamadığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

HASAN BİTMEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya gelen Hasan Bitmez, İstanbul'da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesininde tamamladı. Bitmez, Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlendi ve bir süre başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)'nun Genel Başkanlığını yürüttü. ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'ydi. İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yaptı.

Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Son olarak Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. dönem Kocaeli milletvekiliydi. Evli olup bir çocuğu vardır.