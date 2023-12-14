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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 13:11 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 13:16

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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