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Bursa'da acı kaza: ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti

Bursa'da acı kaza: ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile plakasız ATV'nin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobil ile plakasız bir ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen trajik trafik kazası büyük bir acıya yol açtı. Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HAŞİM İŞCAN CADDESİ'NDE GECE YARISI ÇARPIŞMA

Kaza, gece saat 02.00 sularında merkez Osmangazi ilçesindeki Haşim İşcan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kontrolündeki plakasız ATV henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ATV sürücüsü Tozaykurt, olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YERSİZ KALDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye sevk edilen Hasan Tozaykurt, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan kaza sonrasında polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına aldı. Yetkililer tarafından kazayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı ve çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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